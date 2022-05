Phụ nữ thích ăn 6 loại thực phẩm này thường lâu già

Bông cải xanh còn được gọi là rau tự nhiên lành mạnh, chứa nhiều thành phần chất chống oxy hóa. Ăn bông cải xanh có thể loại bỏ các gốc tự do dư thừa của cơ thể con người, thúc đẩy đốt cháy chất béo. Ngoài các thành phần chống oxy hóa, hàm lượng vitamin C cũng tương đối phong phú có thể kéo dài trạng thái trẻ trung của da, làm cho da đàn hồi và sáng bóng.

5. Cà rốt

Cà rốt có thể ăn sống, cũng có thể chế biến trong các món ăn. Loại củ này được khuyến cáo chứa nhiều vitamin C và vitamin A.

Vitamin a có thể duy trì độ bóng tóc, làn da mịn màng, đạt được mục đích trì hoãn lão hóa, cũng có thể đóng một vai trò chống viêm và diệt khuẩn, thúc đẩy tiêu hóa và nhu động ruột.

Đối với phụ nữ, trong cuộc sống hàng ngày có thể ăn nhiều cà rốt để thúc đẩy nhu động ruột và tiêu hóa, đồng thời cải thiện tổn thương võng mạc, cải thiện thị lực, trì hoãn lão hóa.

6. Trà xanh

Trà xanh giúp trì hoãn lão hóa. Điều này là do trà xanh có chứa catechin, polyphenol - các thành phần chống oxy hóa, có thể loại bỏ các gốc tự do của cơ thể con người. Theo số liệu thống kê nghiên cứu, 1mg polyphenol trong trà loại bỏ tác dụng gốc tự do dư thừa có hại cho cơ thể con người tương đương với 9 microgram siêu oxit enzym.

Ngoài thực phẩm, có 1 điều chị em cũng cần làm được để làm chậm quá trình lão hóa: Uống đủ nước

Nước là chất bôi trơn của cơ thể con người. Uống đủ nước để giữ ẩm tốt hơn cho da, làm cho làn da trông sáng bóng và đàn hồi. Ngoài uống nước khi khát, buổi sáng thức dậy, bạn nên uống một ly nước giúp đánh thức làn da và bài tiết độc tố tích lũy ra khỏi cơ thể.

(Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam)