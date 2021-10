Phụ nữ có những vị trí này tròn trịa thì số vượng phúc, luôn được chồng con yêu thương

Eo tròn

Theo nhân tướng học thì eo chính là nơi tích lũy tài lộc của cơ thể, được coi như tài khố - kho tiền của chúng ta. Nếu nếu eo nhỏ, phẳng lại còn chẳng có xíu mỡ nào thì tài khố cũng hạn hẹp, thậm chí có phần suy kiệt, khó mà tiền bạc dồi dào được.

Người phụ nữ mà eo tròn lẳn, đầy đặn thì mới là tướng phụ nữ phúc khí dồi dào. Không chỉ trong những năm tuổi trẻ mà càng về già thì hậu vận của người này lại càng tốt.

Họ sẽ có những năm tháng tuổi già thanh bình tươi đẹp, hạnh phúc viên mãn, con cháu luôn vây quanh bên mình, được coi là người có nhân duyên với con cháu.

Cuộc đời của họ sẽ thong dong, an nhàn, không gặp phải quá nhiều sóng gió, khó khăn trong đời. Người chồng có vợ như vậy sẽ có được may mắn mang theo, bởi bản thân người vợ là người có phúc được hưởng an nhàn, cuộc sống gia đình cũng nhờ thế mà ấm êm, hạnh phúc.