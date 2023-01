Phụ nữ có 4 thứ này càng xấu xí chồng càng hưởng nhiều phúc: Điều thứ 1 nhiều người rất tự ti

Phần lớn những người phụ nữ sở hữu tướng bàn tay to thô không thể hiện sự cực nhọc họ phải trải qua mà thể hiện niềm đam mê, sự quyết đoán và kiên trì khi theo đuổi ước mơ của họ. Đặc biệt, người phụ nữ có nét tướng này cũng sẽ có hôn nhân hạnh phúc viên mãn, chồng còn hết lòng yêu thương, thủy chung như nhất.

Mỗi khi nghĩ đến bàn tay con gái, người ta sẽ liên tưởng đến hình ảnh chiếc búp sen với đôi bàn tay mềm mại, ngón tay thon dài. Tuy nhiên, bạn có thấy lạ không khi rõ ràng có nhiều mệnh phụ phu nhân cả đời an nhàn sung sướng, mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu chứ đừng nói là làm việc nặng mà bàn tay vẫn thô ráp, ngón tay to, chẳng mềm mại chút nào. Đó là bởi đây là nét tướng phát tài mà không phải ai cũng có được.

Phụ nữ có bàn tay to

Phụ nữ có mũi to

Người nào có cánh mũi to, đầu mũi tròn mới là phúc tướng hiếm có khó tìm. Chiếc mũi như vậy có thể sẽ khiến cho vẻ đẹp của toàn khuôn mặt bị kéo xuống nhưng lại khiến cho túi tiền của bạn nặng hơn. Chủ nhân của chiếc to tròn sẽ có cuộc sống giàu sang sung túc, hậu vận an nhàn. Bạn sẽ hiếm khi phải lo phiền về tiền bạc, lỡ lúc nào túng thiếu thì ngay sau đó sẽ có quý nhân chỉ đường dẫn lối mà thoát khỏi cơn hoạn nạn.

Người ta nói mũi to còn là tướng ích phu vượng tử, bởi đơn giản là người này càng trưởng thành thì càng gặp nhiều may mắn, thế nên ai ở bên cạnh họ cũng sẽ được hưởng lây may mắn trong đời.