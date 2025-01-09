Phu nhân Tổng Bí thư và Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba dạo phố

Sáng nay, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã cùng thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long (phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội).

Đi cùng với hai Phu nhân còn có một bé gái gốc Việt có bố là người Việt Nam, mẹ là người Cuba. Bé được sinh ra và lớn lên tại Cuba.

Tại sảnh chính, bà Lis Cuesta Peraza được lãnh đạo nhà hát giới thiệu về những con rối nước, cách thức điều khiển rối.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư đón bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Mở đầu chương trình múa rối, các liền anh, liền chị tay bưng khay trầu, hát làn điệu "mời nước, mời trầu" chào mừng hai Phu nhân đến nhà hát. Hai Phu nhân thưởng thức một số tiết mục trong kho tàng gần 400 tích múa rối nước Việt Nam do các nghệ sĩ biểu diễn như: "Tễu giáo trò, Bật cờ hội", "Múa rồng", "Múa phượng", "Múa tiên", "Vinh quy bái tổ"...

Múa rối nước ra đời từ nền văn minh lúa nước, là loại hình nghệ thuật dân gian, mang đậm dấu ấn sáng tạo của người Việt. Múa rối nước có vị trí riêng trong nền sân khấu dân tộc và thu hút được khách du lịch nước ngoài mỗi khi thăm Việt Nam.

Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tìm hiểu về các con rối nước