Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Sáng 11/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, sau lễ đón chính thức, bà Kim Hae Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, đã mời Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly thưởng dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng sang thăm Hàn Quốc và có dịp trao đổi thân tình với Phu nhân Kim Hae Kyung; chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo mà Tổng thống Lee Jae Myung, Phu nhân Kim Hae Kyung và Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ấn tượng sâu sắc về đất nước Hàn Quốc tươi đẹp, người dân Hàn Quốc thân thiện và mến khách, bà Ngô Phương Ly mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và hai dân tộc Việt-Hàn không ngừng phát triển, đáp ứng hơn nữa nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân hai nước.