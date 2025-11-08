Phu nhân Ngô Phương Ly gặp thân tình các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

Các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc chào mừng Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Hàn Quốc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Buổi gặp diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp và thân tình. Bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp các chị em là cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, Phu nhân Ngô Phương Ly gửi đến các chị em những tình cảm ấm áp, thân thương từ quê nhà.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, phản ánh tầm cao mới trong hợp tác song phương, không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá, mà trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã trở thành cộng đồng lớn mạnh với hơn 350 nghìn người, trong đó có hơn 100 nghìn gia đình Việt Nam.

“Có thể nói, mỗi chị em, mỗi gia đình đa văn hoá Việt-Hàn chính là cầu nối, là sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”, Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh.