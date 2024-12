Phụ kiện gương chống điểm mù, chi phí rẻ nhưng hiệu quả lớn

Phụ kiện gương chống điểm mù có nhiều thiết kế kiểu dáng khác nhau, giá rẻ và dễ lắp đặt. Nhưng không phải ai cũng biết cách điều chỉnh và lắp đặt đúng cách. Gương chống điểm mù là phụ kiện lắp thêm, có thể được lắp ở bên phải hoặc cả hai gương chiếu hậu. Trên một số mẫu xe, tùy thuộc vào thiết kế của gương chiếu hậu, bạn có thể lắp gương chống điểm mù các vị trí khác nhau để có được vị trí quan sát tốt nhất. Các yếu tố khi lựa chọn gương điểm mù 1. Kích thước gương Kích thước gương chống điểm mù quá lớn có thể ảnh hưởng đến góc nhìn ở trên gương chiếu hậu. Ảnh: Phụ kiện đồ chơi ô tô Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn gương chống điểm mù là kích thước của gương chiếu hậu của xe bạn. Nếu chọn một gương xóa điểm mù quá lớn sẽ cản trở tầm nhìn của bạn từ gương nguyên bản. Mặt khác, nếu chọn gương chống điểm mù quá nhỏ, bạn sẽ chỉ thấy một phần những gì đang diễn ra, điều này vẫn có thể khiến bạn gặp nguy hiểm. 2. Hình dạng gương Khi đã tìm ra kích thước phù hợp, đã đến lúc bạn nghĩ đến hình dạng gương. Nếu bạn chọn sai hình dạng, bạn có thể không có được góc nhìn như mong muốn. Gương lồi hình tròn cung cấp góc nhìn rộng đẹp. Ngược lại, gương phẳng sẽ cung cấp cho bạn một phần nhỏ hơn của điểm mù. 3. Góc hiển thị Góc hiển thị của gương chống điểm mù sẽ giúp bạn xác định phần nào của điểm mù sẽ sớm xuất hiện. Nếu đặt gương nghiêng nhiều về phía người lái xe, bạn có thể sẽ thấy các vị trí điểm mù ít hơn vì nó có góc nhìn tương đương với góc nhìn của gương tiêu chuẩn. Vì vậy, bạn phải tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa góc nhìn của gương tiêu chuẩn với gương chống điểm mù bổ sung để có được sự kết hợp hoàn hảo. 4. Vị trí gắn gương - Dán lên gương: Đây cũng là loại gương chống điểm mù được sử dụng phổ biến nhất trên xe. Để lắp đặt, bạn chỉ cần tháo lớp keo dính ở mặt sau, sau đó dùng lực để dán chúng vào gương. Hạn chế của loại dán lên gương là tầm quan sát của gương chiếu hậu sẽ bị mất đi một phần. - Kẹp, dán trên gương: Thay vì dán trực tiếp vào gương chiếu hậu, gương chống điểm mù sẽ có một cái kẹp hoặc kéo dính để gắn vào. Chúng chắc chắn hơn và bạn không phải lo lắng nhiều về việc gương bị rơi ra. Gương chống điểm mù gắn vào bên ngoài gương chiếu hậu giúp bạn có tầm nhìn tốt hơn nhiều, nhưng chi phí loại này đắt hơn và việc lắp đặt sẽ phức tạp hơn một chút. Gương chống điểm mù có hiệu quả không? Nếu gương chống điểm mù được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp người lái xe ngăn ngừa các vụ tai nạn không mong muốn. Điều tuyệt vời nhất là chi phí bỏ ra để mua gương chống điểm mù chỉ từ 50.000-200.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với mặt gương chiếu hậu nguyên bản có kèm phần gương chống điểm mù, thường từ vài trăm ngàn cho đến cả triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bạn không lắp gương chống điểm mù đúng cách hoặc mua nhầm loại không phù hợp với nhu cầu của mình, thì nó sẽ không cải thiện tầm nhìn cho người lái. Cách điều chỉnh gương chống điểm mù để đạt góc nhìn tốt nhất - Ngồi vào ghế lái với tư thế giống như khi bạn lái xe. - Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu. - Di chuyển gương chiếu hậu cho đến khi bạn nhìn thấy hông xe. - Lấy mốc là một vật thể hiện thị sát nhất với phần ngoài của gương chiếu hậu. - Điều chỉnh gương chống điểm mù cho đến khi bạn nhìn thấy mốc vật thể nằm chính giữa gương. - Thực hiện quá trình này ở phía bên kia. Gương chống điểm mù sẽ giúp người lái giảm thiếu các va chạm không đáng có. Ảnh: Tadaca Auto Hãy nhớ rằng tất cả các vật thể trong gương chống điểm mù sẽ gần hơn so với thực tế, giống như gương chiếu hậu. Bạn nên luôn cẩn thận hơn khi chuyển làn hoặc rẽ. Điểm mù lớn nhất nằm ở phía hành khách của tài xế. Ví dụ, nếu bạn lái xe bên trái, bạn sẽ có điểm mù lớn hơn ở phía bên phải của xe, vì khi đó bạn ở xa gương chiếu hậu hơn. Gương điểm mù tốt nhất là loại cho bạn tầm nhìn rộng nhất về xung quanh. Do đó, lựa chọn loại nào tốt nhất sẽ phụ thuộc vào hình dạng gương chiếu hậu của xe bạn. Cố gắng kết hợp hình dạng gương chiếu hậu với gương điểm mù để có được tầm nhìn tốt nhất có thể. Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!