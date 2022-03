Phụ huynh ý kiến trái chiều về việc tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi

Chị hiểu vaccine đã thông qua kiểm duyệt mới đưa vào sử dụng song thực tế vẫn tồn tại rủi ro. Đứng trước nguy cơ không lường trước được đó, chị không muốn để con mạo hiểm, đặc biệt sau khi thấy cháu ruột (học lớp 12) phải nhập viện điều trị một tuần vì phản ứng với vaccine.

Hơn nữa, con chị đã mắc COVID-19, không có triệu chứng nặng. Chị nhận thấy dịch bệnh còn không nguy hiểm như viêm gan B hay viêm màng não.

“Tôi chỉ trì hoãn thời gian cho con tiêm đến khi nào cảm thấy yên tâm hơn chứ không tiêm vì người khác tiêm hay do COVID-19 đáng sợ”, chị An giải thích thêm.

Chị cho rằng việc phủ vaccine cho người lớn quan trọng hơn tiêm cho trẻ. Như vậy, kể cả số ca mắc cao, ít bệnh nhân trở nặng, y tế không quá tải.

Hai con của chị Phạm Nhung chỉ được đến trường một tuần rồi lại quay về học trực tuyến. (Ảnh: P.N)

Mong con sớm được đến trường

Chưa cho con tiêm vaccine song chị Thúy An lại muốn Hà Nội sớm mở cửa trường học đối với trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Chị cho rằng hiện tại, số ca mắc vẫn cao song số ca có triệu chứng nặng không lớn. Hơn nữa, sau thời gian dài chống dịch, bác sĩ có kinh nghiệm, chuyên môn cao hơn trong điều trị COVID-19. Do đó, trẻ hoàn toàn có thể trở lại trường.

Con gái chị đang đứng trước ngưỡng cửa vào lớp 1. Trong vài tháng cuối, chị mong con trải nghiệm nốt thời gian học mẫu giáo.