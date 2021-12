Phụ huynh ở TPHCM nói gì khi cho con đi học trở lại ngày 13/12 tới đây?

Your browser does not support the audio element.

Vừa qua, UBND TPHCM đã có văn bản về việc thí điểm cho học sinh lớp 1,9, 12 đi học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Cụ thể, trong vòng 2 tuần kể từ ngày 13/12, học sinh 3 khối: Lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ quay trở lại trường. Từ tuần thứ 2 sẽ áp dụng với trẻ mẫu giáo 5 tuổi.