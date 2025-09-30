Phụ huynh ở Hà Nội mang thùng chậu, lội bì bõm đón con tan trường

Tại Trường Tiểu học Triều Khúc (phường Thanh Liệt), một số phụ huynh đã mang cả thùng, chậu đến trường đón con nhỏ.

Tính đến 16h15 chiều nay 30/9, nhiều tuyến phố đã chìm trong “biển nước”, trong đó không ít trường học cũng bị ngập nặng. Nhiều phụ huynh rối bời, loay hoay tìm cách đón con.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến phụ huynh vất vả trong hành trình đón con

Chia sẻ với VietNamNet, anh L.B (phường Thanh Liệt, Hà Nội) cho biết, chiều nay anh đã có một “trải nghiệm đón con đáng nhớ”.

“Lần đầu tiên ở Hà Nội, tôi phải lội gần 1km nước để đón con. Không chuẩn bị được vật dụng hỗ trợ, tôi đành bế con trai trên tay. Đường đi khó khăn, đi một đoạn hai bố con lại phải dừng nghỉ. Mỗi khi có xe lớn chạy qua, sóng nước ập đến khiến tôi chới với, suýt ngã”, anh L.B kể.

Trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành kê bàn thành lối đi để học sinh không phải lội nước ra về giờ tan trường. Ảnh: PHCC

Chị M.H (phường Đại Mỗ) cũng chia sẻ, dù nhà cách trường 4km, nhưng do nhiều tuyến phố ngập nặng, chiều nay chị quyết định đi bộ, chấp nhận lội nước để đón con. “Để đảm bảo an toàn, hai mẹ con tôi đi rất chậm, dò dẫm giữa biển nước”, chị nói.