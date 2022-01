Phụ huynh Mỹ “chuộng” mẹo dân gian để ngừa cảm lạnh

Theo ông Freed, trung bình, trẻ em trong độ tuổi đi học trải qua ba đến sáu lần cảm lạnh mỗi năm. Trong đó, một số trẻ sẽ trải qua cơn cảm lạnh kéo dài đến hai tuần. Điều đáng lo ngại khi trẻ bị cảm lạnh là hầu hết các thành viên trong gia đình sẽ bị lây bệnh.

Hiểu bản chất của bệnh

“Điều quan trọng là cha mẹ phải hiểu rằng, đâu mới là phương pháp đã được khoa học chứng minh có hiệu quả trong việc ngừa cảm lạnh ở trẻ. Trong khi một số phương pháp rất hiệu quả trong việc ngăn trẻ em bị cảm lạnh, những phương pháp truyền miệng thường không được chứng minh là có thể tạo ra sự khác biệt”, bác sĩ Freed nhấn mạnh.

Chuyên gia cho biết, chiến lược tốt nhất để phòng chống cảm lạnh là cha mẹ tập trung vào việc giảm sự lây lan của virus gây bệnh, thông qua vệ sinh sạch sẽ, như rửa tay và tránh tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Các bác sĩ cho biết, cảm lạnh thường lây lan khi các giọt bắn từ mũi hoặc miệng của người bệnh truyền qua không khí sang người khác. Những giọt bắn này có nguy cơ lan truyền sau khi người bệnh hắt hơi, ho, hoặc khi virus bám trên các bề mặt mọi người tiếp xúc thường xuyên, như nắm cửa và đồ chơi...

Do tính chất dễ lây lan, cảm lạnh có thể gây gián đoạn hoạt động thường ngày của một gia đình khi các thành viên mắc bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, trung bình, mỗi người có khả năng bị cảm lạnh khoảng 2 - 3 lần/năm. Điều đó có thể gây thiệt hại kinh tế đối với nhiều gia đình cũng như quốc gia. Hệ thống Y tế của Trường Đại học Michigan ước tính rằng, cảm lạnh gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ khoảng 40 tỷ USD mỗi năm. Đây là khoản chi phí y tế trực tiếp và gián tiếp do người bệnh bỏ lỡ công việc do cảm lạnh. Để so sánh, bệnh cúm ước tính gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ khoảng 10,4 tỷ USD mỗi năm.

Để ngừa cảm lạnh một cách khoa học, các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh nên khuyến khích trẻ rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước.

Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn. Ngoài ra, ngủ đủ giấc và tập luyện thường xuyên là những yếu tố quan trọng giảm nguy cơ mắc cảm lạnh. Phụ huynh cũng có thể cân nhắc đến việc để trẻ đeo khẩu trang, nhằm ngừa cảm lạnh.