Phụ huynh chú ý: Cho con ăn nhiều kẹo cũng ảnh hưởng đến trí tuệ của bé

4. Cho con ăn thật no

Một số cha mẹ luôn lo lắng con mải chơi nên ăn chưa no nên luôn muốn con ăn nhiều, ăn thật no để đi ngủ không bị đói. Tuy nhiên họ không biết rằng trẻ ăn quá no cũng là nguyên nhân khiến con bị ảnh hưởng đến trí tuệ. Vì ăn quá no nên hệ tiêu hóa của con bị ảnh hưởng, ngay cả khi con ngủ thì hệ tiêu hóa cũng như não bộ vẫn phải hoạt động để tiêu hóa thức ăn. Lâu ngày các cơ quan này có sự suy thoái, giảm chức năng và ảnh hưởng đến khả năng phát triển trí thông minh của trẻ.

Theo Emdep.vn