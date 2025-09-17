Phụ huynh bức xúc vì phải mua tivi 40 triệu tặng trường

Chia sẻ với VietNamNet, một phụ huynh có con học tại Trường THCS Mỹ Đình 2 (Hà Nội) cho hay mới đây, trong cuộc họp giữa ban phụ huynh và lãnh đạo nhà trường, cô hiệu trưởng cho biết trong các dịp đặc biệt, nhà trường phải thuê máy trình chiếu cho học sinh xem, chi phí lên tới 15 triệu đồng/lần, rất tốn kém. Vì thế, hiệu trưởng mong muốn phu huynh có thể ủng hộ nhà trường một chiếc tivi, phục vụ lâu dài cho học sinh.

Trước đề xuất đó, một phụ huynh đại diện ban thường trực đã đưa ra phương án tặng nhà trường chiếc tivi 100inch trị giá 40 triệu đồng, trong đó 7 lớp khối 6, mỗi lớp đóng 3 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ vận động từ các khối lớp khác, trung bình 1 triệu đồng/lớp. Lý do là học sinh lớp 6 mới vào, không phải đóng tiền điều hòa do các lớp đã ra trường để lại nên “ủng hộ” nhiều hơn.

“Nhiều phụ huynh rất bức xúc, cho rằng ban đại diện thường trực là ‘cánh tay nối dài của trường’. Nhiều người đã đứng lên phản đối ngay trong cuộc họp vì cho rằng chưa có ý kiến đồng thuận của phụ huynh các lớp”, chị kể.