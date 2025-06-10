Phụ huynh bức xúc về khoản thu gần 4 triệu đồng, hiệu trưởng mầm non lên tiếng

Theo bà Viễn, ngày 26/9, nhà trường đã họp duyệt các khoản thu ở xã, không có thay đổi lớn so với các năm trước. Đến ngày 28/9, trường họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để thông báo triển khai các nội dung, đến ngày 30/9 tổ chức họp phụ huynh toàn trường.

Trao đổi với VietNamNet, bà Đào Thị Viễn, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hà Trung xác nhận nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh và thông báo các khoản thu đầu năm học. Tuy nhiên, một số khoản không đúng như phụ huynh phản ánh.

“Tại cuộc họp, chúng tôi triển khai các khoản thu theo quy định. Những khoản tự nguyện không bắt buộc, phụ huynh có thể tham gia hoặc không. Tuy nhiên, do một số phụ huynh ghi chép tràn lan, rồi cộng tất cả các khoản lại, nên hiểu lầm rằng nhà trường thu bắt buộc gần 4 triệu đồng”, bà Viễn nói.

Hiệu trưởng cũng thừa nhận “nhà trường có cái sai” trong khâu thông tin, khiến phụ huynh hiểu nhầm giữa các khoản thu bắt buộc và tự nguyện.

“Chúng tôi đã làm báo cáo giải trình gửi lên UBND xã. Một số phụ huynh chưa phân biệt rõ giữa khoản thu theo quy định và khoản xã hội hóa tự nguyện, dẫn đến bức xúc, hiểu nhầm rằng ‘trường bắt buộc thu các khoản trên là gần 4 triệu đồng/năm’. Chúng tôi sẽ rà soát lại và tổ chức họp phụ huynh để triển khai lại, cam kết không thu các khoản ngoài quy định của Sở GD-ĐT”, bà Viễn nói.