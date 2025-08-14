Photobooth - nơi hẹn hò mới của giới trẻ

Gần đây, xu hướng chụp hình tại bốt ảnh bỗng trở thành trào lưu được nhiều bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình, trở thành một trong những tọa độ tình yêu mới mà các cặp đôi đang yêu nhất định phải ghé.

Cặp đôi Uyên và Khang trải nghiệm chụp hình tại photobooth - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong căn phòng nhỏ vừa đủ cho 2 người nép sát bên nhau, các cặp đôi trao nhau những cử chỉ thân mật như khoác vai, nắm tay, hôn, tạo dáng đủ kiểu. Mỗi căn phòng được trang trí theo những phong cách khác nhau và có nhiều phụ kiện đi kèm như nơ, kính, nón, thú bông… để người chụp thỏa sức hóa thân và tạo dáng.

Một trong những lý do khiến người trẻ thích chụp hình trong phòng kín là có thể thoải mái tạo dáng mà không cần e ngại như khi chụp trước đám đông.

“Mỗi tháng, tôi thường đi chụp photobooth 1 lần. Tôi thấy chụp photobooth rất tiện. Khi chụp bằng máy ảnh, điện thoại, muốn có ảnh thì phải đi rửa, còn với photobooth, người chụp được tùy chỉnh bộ lọc, nhãn dán, khung ảnh theo sở thích. Sau đó, máy in hình rất nhanh, mình nhận sản phẩm ngay lập tức, giá lại rẻ, chỉ từ 50.000 đến 100.000 đồng” - Lê Ngọc Phương Uyên (xã Hóc Môn, TPHCM) cho hay.

Uyên cho biết mức giá đó dễ dàng được người trẻ như cô chấp nhận vì vừa túi tiền, lại mang đến nhiều trải nghiệm vui vẻ.

Chị Kim Anh (22 tuổi, TPHCM) chia sẻ, mỗi lần hẹn hò tại chốn đông người, chị và người yêu rất ngại nhờ người khác chụp hình. Thế nên cả hai ít có hình chụp chung. “Lúc trước, chúng tôi phải nhờ người khác chụp giùm nên chỉ tạo dáng đơn giản và có phần gượng gạo vì mắc cỡ, còn bây giờ hễ đến ngày kỷ niệm, 2 đứa thường chọn photobooth là điểm hẹn đầu tiên. Tôi cảm thấy chụp hình tại photobooth rất thoải mái và có thể tự do tạo dáng hài hước” - chị Kim Anh cho biết.

Với những cặp đôi yêu xa hoặc không có nhiều thời gian bên nhau, mỗi lần gặp mặt, họ lại càng trân trọng từng khoảnh khắc cùng người mình yêu đi ăn uống, xem phim hay đơn giản là dạo phố.

“Mỗi khi có thời gian rảnh, chúng tôi thường tranh thủ đi ăn rồi ghé rạp xem một bộ phim yêu thích. Sau đó, tôi và người yêu sẽ chụp hình tại photobooth. Mỗi tấm hình được tôi cất giữ rất cẩn thận trong bộ sưu tập ảnh” - chị Nguyễn Thị Huyền - hiện sinh sống tại Malaysia - chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Huyền và người yêu trong một buổi hẹn hò chụp ảnh tại photobooth - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thời gian trôi đi, những bức hình có thể sẽ cũ và phai màu, nhưng lại là minh chứng cho một tình yêu từng rực rỡ, hồn nhiên và được nâng niu trong mỗi cú bấm máy ngắn ngủi. Với không ít bạn trẻ đang yêu, chỉ cần vài phút cùng nhau ngồi trong một chiếc bốt ảnh nhỏ, cùng làm mặt xấu rồi cười thật tươi, trao nhau cái ôm thật chặt là đủ. Mỗi thời đại có cách hẹn hò khác nhau, nhưng tình yêu chân thành thì thời nào cũng vậy.

Trong một xã hội công nghệ hóa như hiện nay, nơi mọi thứ từ ảnh chân dung đến chuyện đời tư đều được người dùng đưa lên mạng xã hội, photobooth lại tạo nên một không gian riêng tư và lắng đọng, nơi 2 người chỉ thuộc về nhau. Những tấm ảnh in ra không phải để câu like hay sống ảo, cũng không cần chỉnh sửa cầu kỳ mà chỉ đơn giản là dùng để dán vào sổ tay, cất vào hộp quà trao nhau như một kỷ vật tình yêu thời đại số.

Nhiều đôi trẻ chọn photobooth thay vì đi xem phim hoặc ăn uống vì muốn tạo ra những ký ức có thể cầm nắm chứ không chỉ là hình ảnh qua màn hình điện thoại.

Diễm Kiều