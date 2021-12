PHỐT CĂNG Miss Universe: Dàn thí sinh hắt hủi tân hoa hậu?

Theo đó, khi Harnaaz Sandhu được xướng tên hoa hậu, khá nhiều thí sinh đứng phía sau sững sờ, như "đơ vài nhịp", chưa thể vỗ tay chúc mừng ngay.

Khi Harnaaz Sandhu tận hưởng giây phút đăng quang, một nhóm khá đông thí sinh quây lại bên Á hậu 1, khiến sân khấu như có 2 "thái cực". Và trong nhóm này chủ yếu là nhan sắc khu vực Latinh.

Thậm chí đại diện Panama livestream cảnh một bộ phận thí sinh quây quần bên Á hậu 1, viết kèm caption lấp lửng: "The new Miss Universe is...", có vẻnhư ám chỉ mỹ nhân Paraguay xứng đáng hơn.

Hiện tại, tân hoa hậu Harnaaz Sandhu vẫn chưa bỏ theo dõi đối thủ Puerto Rico sau ồn ào. Mỹ nhân 21 tuổi người Ấn đang tận hưởng những ngày đầu tiên trong hành trình đương nhiệm của mình.

Hạ Lan