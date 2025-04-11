Phỏng vấn nóng sinh viên Bách Khoa Hà Nội viết game 'Phở Anh Hai' nổi tiếng khắp nơi

Thú thật là có nằm mơ mình cũng không thể tưởng tượng được dự án nhỏ này lại có thể viral đến mức này.

Chào mọi người, đầu tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn, trân quý nhất tới tình cảm mà mọi người đã dành cho Brother Hai’s Pho Restaurant (Tiệm Phở của Anh Hai).

Chào marisa0704, chia sẻ về cảm xúc của bạn ngay lúc này nhé - khi Tiệm Phở của Anh Hai đang quá viral?

Tác giả muốn giấu danh tính, tạm gọi là “marisa0704” - hiện là sinh viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT), Đại học Bách khoa Hà Nội. Cậu bạn bắt đầu tìm hiểu và lập trình game từ năm lớp 10, được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ thành công của tựa game Flappy Bird do Nguyễn Hà Đông.

Để giải đáp rõ hơn và cả những câu chuyện phía sau “Tiệm Phở của Anh Hai”, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nóng với chính tác giả Brother Hai’s Pho Restaurant.

Giữa cơn sốt ấy, ai cũng tò mò: rốt cuộc “cha đẻ” của dự án là ai? Những gì cộng đồng mạng biết đến thời điểm này chỉ gói gọn trong vài dòng: một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tự phát triển toàn bộ game.

Làn sóng này không dừng trong phạm vi Việt Nam. Brother Hai’s Pho Restaurant đang được chia sẻ trên các diễn đàn quốc tế, được nhiều nhiều game thủ nước ngoài đánh giá cao. Streamer Hat Snow Player - chủ kênh hơn 1,84 triệu lượt đăng ký, nhận xét: “Game hay, pha lẫn nhiều cốt truyện đỉnh cao. Với tôi, đây là Game of the Year (Trò chơi điện tử của năm).” Cùng lúc, YouTuber Kubz Scouts (sở hữu hơn 6,3 triệu người theo dõi) cũng bày tỏ sự bất ngờ: “Tôi không biết mình nên mong đợi điều gì, nhưng trò chơi vượt xa kỳ vọng. Cách kể chuyện vừa ngẫu nhiên, vừa cuốn hút, tôi chỉ muốn chơi tiếp". Dù chưa có thống kê xếp hạng chính thức toàn cầu, mức độ lan truyền này đủ để cho thấy Tiệm Phở của Anh Hai đã vượt khỏi biên giới, trở thành cái tên được nhiều người chơi quốc tế yêu thích.

“Phở anh Hai” và “Số 10 Đan Phượng” không chỉ tạo nên “cơn sốt” với những game thủ mà đang xâm chiếm khắp các nền tảng, leo top tìm kiếm Google, thậm chí các ứng dụng đặt đồ ăn, nhãn hàng,... xuất hiện trong tựa game này cũng phải “vào cuộc” - với những drama cười ra nước mắt.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Bởi, trong 5 ngày đầu tiên sau khi ra mắt, game gần như không được biết đến, số lượt truy cập và lượt tải tăng rất chậm. Rồi bỗng một ngày mình tỉnh dậy, game đã xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội. Những ngày sau đó, sự ủng hộ dành cho game tăng theo cấp số mũ (ý chỉ sự gia tăng nhanh theo thời gian - PV).

Mình nhận được rất nhiều lời khen ngợi, động viên, và cả lời cảm ơn vì đã truyền cảm hứng. Mình vô cùng xúc động. Không có lời nào đủ để diễn tả sự biết ơn của mình đối với tất cả những tình cảm này. Mình đã và sẽ cố gắng hết sức để đáp lại những tình cảm đó nhiều nhất có thể.

Nhiều người rất tò mò về quá trình lên ý tưởng và phát triển dự án lần này, bạn có thể bật mí?

Tiệm Phở của Anh Hai là một dự án do mình tự phát triển một mình. Và cũng thú thật là ban đầu đây chỉ là một dự án mình làm cho vui trong thời gian rảnh.

Thật khó để nhớ chính xác ý tưởng đã xuất phát từ đâu, nhưng nó bắt đầu từ mong muốn phát triển một game kinh dị mang thuần văn hóa Việt Nam, như những tựa game Thần Trùng, Tai Ương và Cỏ Máu.. đã đi trước. Tuy nhiên, thể loại kinh dị theo hướng tâm linh lại không phải là thế mạnh nên mình đã chọn cách tiếp cận khác. Đó là Phở - một đề tài vừa gần gũi với người Việt, lại vừa nổi tiếng trên toàn thế giới.

Một vài hình ảnh trong quá trình marisa0704 làm game này. Ảnh: NVCC.

Bối cảnh chính của game là một tiệm phở nhỏ tại chính quê hương của mình.

Việc tiếp theo là xây dựng nhân vật chính - chủ tiệm phở, người mà thời điểm đó mình tạm đặt tên là "Anh Hai”. Lúc đấy, trong đầu mình ngập tràn vũ trụ điện ảnh John Wick và series Now You See Me. Điều này cũng đã dẫn đến một ý tưởng khá điên rồ: Sẽ ra sao nếu kết hợp những yếu tố hành động, bí ẩn đó vào cốt truyện và thân phận của "Anh Hai"? Chính sự kết hợp… điên rồ này đã khiến mình vô cùng phấn khích và lập tức bắt tay vào khởi tạo dự án.

Đó là ngày 10/9/2025 và cũng khá bất ngờ về năng suất của bản thân khi đã hoàn thành game chỉ sau hơn 1 tháng. Rất may mắn là trong quá trình phát triển, mình không gặp bất cứ khó khăn nào gây đình trệ hay hủy bỏ dự án.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lại xuất hiện ngay sau khi sản phẩm được hoàn thiện. Nền tảng itch.io giới hạn dung lượng tệp tải lên ở mức 1GB, trong khi bộ cài của trò chơi lên tới 1,6GB. Trước tình huống đó, mình buộc phải tìm cách tối ưu dung lượng, để nén tệp game nhẹ đi mà vẫn giữ nguyên đầy đủ nội dung. Dẫu vậy, chính các biện pháp này nhiều khả năng là nguyên nhân khiến một bộ phận nhỏ người chơi gặp lỗi và không thể trải nghiệm trọn vẹn tựa game. Hiện mình vẫn đang tiếp tục khắc phục.