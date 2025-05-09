Phong trào chạy bộ lên ngôi, nhiều giải marathon nhân thêm ý nghĩa vì cộng đồng

Lan tỏa các giải chạy vì cộng đồng
Các giải chạy cộng đồng thời gian gần đây được nhiều thương hiệu chú trọng, như một chiến lược để đẩy mạnh giá trị sản phẩm đến người dùng bên cạnh thông điệp sức khỏe.
Mở đầu Quý 3/2025, Xiaomi POP Run 2025 vừa diễn ra vào tháng 7 tại TP.HCM đã thu hút hơn 1.600 vận động viên tham dự với chi phí 0 đồng.
Khởi động từ năm 2019, Xiaomi POP Run đã trở thành giải chạy thường niên tại Việt Nam và thế giới. Năm 2025 cũng đánh dấu cự ly 21 km tại Việt Nam trong chiến lược làm lan tỏa sản phẩm vòng đeo thông minh quốc dân Xiaomi Smart Band 10 của hãng.
Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, Xiaomi POP Run 2025 còn tiếp tục hành trình toàn cầu tại Nhật Bản (23/09), Kazakhstan (28/9) cùng nhiều điểm đến khác tại Campuchia, Romania, Philippines, Pháp, Thái Lan, Pakistan, Colombia, Chile và Peru.
Cùng với Xiaomi, thương hiệu Garmin (chuyên sản phẩm đồng hồ chạy bộ) cũng cho biết sẽ tổ chức hoạt động Garmin Run Vietnam 2025 vào ngày 5/10 tại TP.HCM và các khu vực bao gồm Indonesia, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Hong Kong và Nhật Bản.
Từ lần đầu tổ chức vào năm 2023 tại ba quốc gia, Garmin Run Asia Series đã nhanh chóng lan rộng và ghi nhận hơn 110.000 người tham gia chỉ trong năm 2024, trở thành một trong những sự kiện chạy bộ kết nối cộng đồng lớn nhất châu Á.
Trước đó, đồng hành cùng sự kiện, thương hiệu đồng hồ thể thao sẽ tổ chức giải chạy trực tuyến Garmin Asia Virtual Run cho các thử thách 10km và 21km. Những runner xuất sắc nhất của từng khu vực sẽ nhận vé máy bay và suất tham gia giải chạy Garmin Run tại Đài Loan.
Ngoài ra, runner dự hoạt động này còn có cơ hội ghi nhận thành tích thực tế, tích lũy huy chương ảo, truy cập các giáo án luyện tập chuyên sâu và hòa mình vào cộng đồng runner trên khắp khu vực.
Song song với hai thương hiệu công nghệ nổi bật về thiết bị đeo và đồng hồ thông minh, Huawei cũng đã có hoạt động thu hút cộng đồng chạy bộ thông qua hoạt động Active Ring vào tháng 8 vừa qua, cho việc lan tỏa thông điệp khuyến khích lối sống lành mạnh của Huawei.
Tiếp thêm làn sóng này còn có Lazada Run 2025 cũng được ghi nhận là giải chạy bộ cộng đồng chất lượng khi thu hút sự tham gia của hàng ngàn vận động viên trong nước và quốc tế đam mê bộ môn thể thao ưa thích này.
Đến các hoạt động đồng hành giá trị và nhân văn ý nghĩa
Ngoài các giải chạy bộ, các hoạt động bên lề liên quan cũng đã và đang được các thương hiệu tổ chức để thu hút người đam mê môn thể thao rèn luyện sức khỏe này
Điển hình như adidas Việt Nam, lồng trong hoạt động chạy bộ tiếp sức EKIDEN, hãng đã đưa sản phẩm Adizero Boston 13 một cách khéo léo đến cộng đồng thông qua các câu lạc bộ chạy bộ tiêu biểu, vận động viên chuyên nghiệp, cùng các chân chạy trong giới truyền thông và khách hàng thành viên thân thiết của adidas.
Cùng với hoạt động này, adidas cũng tái khẳng định cam kết đồng hành và truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam trên hành trình chinh phục tốc độ và vượt qua giới hạn bản thân.
Trong đó, phiên bản mới trong dòng Adizero Boston là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của adidas trong việc phát triển những sản phẩm tối ưu dành cho vận động viên.
Hay như đường đua Pink Run 2025 (Giải Chạy Hồng) dự kiến tổ chức vào 25/10/2025 tại The Global City khi không chỉ nâng cao nhận thức về ung thư vú, mà còn truyền thông điệp gửi gắm hơi ấm sẻ chia và tiếp sức cho những chiến binh K kiên cường.
Với hơn 5.000 người đã đăng ký tham dự, đây là giải chạy duy nhất quy tụ những nhân vật “đặc biệt” từ đội ngũ y bác sĩ, những “chiến binh Hồng”, cộng đồng người khuyết tật, đến cả những người bạn quốc tế, các nghệ sĩ... nhằm tạo nên sự gắn kết bền bỉ và nối nhịp yêu thương. Hoạt động cũng đã gây quỹ hơn 880 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho các dự án của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam.
Hòa mình trong một thông điệp ý nghĩa, Gamuda Land đồng hành cùng Nhịp Tim Việt Nam và Vết Sẹo Cuộc Đời đồng hành giải chạy “Run For The Heart – Chạy Vì Trái Tim 2025” nhằm gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước.
Hơn cả một sự kiện thể thao, “Chạy Vì Trái Tim” là câu chuyện truyền cảm hứng, nơi mỗi bước chân của cộng đồng là một nhịp tim được hồi sinh. Sau hơn 10 năm, chương trình đã trở thành hoạt động thiện nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao cộng đồng, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi và khẳng định giá trị nhân văn bền vững.
Trong năm 2025, giải chạy đặt mục tiêu gây quỹ 5 tỷ đồng, tương ứng khoảng 140 ca phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham gia trực tiếp từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Ra đời từ năm 2013, “Chạy Vì Trái Tim” đã trở thành một trong những hoạt động thiện nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao cộng đồng, quy tụ hàng nghìn người tham gia mỗi năm.
Qua từng mùa giải, chương trình không chỉ kết nối hàng ngàn trái tim mà còn mang đến cơ hội sống mới cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Tính đến nay, chương trình đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng và 1716 ca phẫu thuật thành công.