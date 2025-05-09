Phong trào chạy bộ lên ngôi, nhiều giải marathon nhân thêm ý nghĩa vì cộng đồng

Lan tỏa các giải chạy vì cộng đồng



Các giải chạy cộng đồng thời gian gần đây được nhiều thương hiệu chú trọng, như một chiến lược để đẩy mạnh giá trị sản phẩm đến người dùng bên cạnh thông điệp sức khỏe.



Mở đầu Quý 3/2025, Xiaomi POP Run 2025 vừa diễn ra vào tháng 7 tại TP.HCM đã thu hút hơn 1.600 vận động viên tham dự với chi phí 0 đồng.

Xiaomi POP Run 2025- Hoạt động cộng đồng nêu bật giá trị sản phẩm vòng đeo thông minh Xiaomi Smart Band 10 khi thu hút hơn 1.600 vận động viên tham gia. Ảnh: Kim Ngân.

Khởi động từ năm 2019, Xiaomi POP Run đã trở thành giải chạy thường niên tại Việt Nam và thế giới. Năm 2025 cũng đánh dấu cự ly 21 km tại Việt Nam trong chiến lược làm lan tỏa sản phẩm vòng đeo thông minh quốc dân Xiaomi Smart Band 10 của hãng.



Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, Xiaomi POP Run 2025 còn tiếp tục hành trình toàn cầu tại Nhật Bản (23/09), Kazakhstan (28/9) cùng nhiều điểm đến khác tại Campuchia, Romania, Philippines, Pháp, Thái Lan, Pakistan, Colombia, Chile và Peru.



Cùng với Xiaomi, thương hiệu Garmin (chuyên sản phẩm đồng hồ chạy bộ) cũng cho biết sẽ tổ chức hoạt động Garmin Run Vietnam 2025 vào ngày 5/10 tại TP.HCM và các khu vực bao gồm Indonesia, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Hong Kong và Nhật Bản.



Từ lần đầu tổ chức vào năm 2023 tại ba quốc gia, Garmin Run Asia Series đã nhanh chóng lan rộng và ghi nhận hơn 110.000 người tham gia chỉ trong năm 2024, trở thành một trong những sự kiện chạy bộ kết nối cộng đồng lớn nhất châu Á.