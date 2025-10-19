Phong trào biểu tình 'No kings' lan rộng khắp châu Âu

Không chỉ diễn ra tại New York, Washington hay Los Angeles, phong trào biểu tình No Kings - đã đồng loạt diễn ra tại Berlin, London, Paris và nhiều thành phố lớn khác tại châu Âu nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt trong các lĩnh vực nhập cư﻿, giáo dục và an ninh.

Biểu tình No Kings ở Berlin, Đức. Ảnh: Reuters

Tại Berlin, đám đông người biểu tình tập trung thành nhiều nhóm, giương biểu ngữ, với thông điệp mạnh mẽ phản đối xu hướng bị xem là “tập trung quyền lực quá mức” của Tổng thống Donald Trump.

Ông Peter Isaac, một công dân Mỹ đang sinh sống tại Đức cho biết: “Tôi không thể chấp nhận và bày tỏ sự quan ngại trước những thay đổi đã diễn ra kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử. Điều này không chỉ đặt ra vấn đề nghiêm trọng đối với nền dân chủ Mỹ, mà còn tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho nhiều quốc gia khác trên thế giới. Các mạng lưới ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang mở rộng ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Mỹ, và đó chính là điều khiến tôi phải lên tiếng”.

Tại London, khu vực trước Đại sứ quán Mỹ trở thành tâm điểm của phong trào biểu tình, thu hút hơn 400 người tham gia. Nhiều người mặc trang phục hóa trang châm biếm phong cách “vua chúa”.

Tại Paris, hàng trăm người cũng tập trung tại khu vực Quảng trường République, giương cao khẩu hiệu “Không có vua trong một nền Cộng hòa”.

Bên cạnh đó, các cuộc biểu tình cũng nhanh chóng lan tới các thành phố như Helsinki - Phần Lan, Lisbon – Bồ Đào Nha và Rome - Italy, nơi các nhóm nhỏ tập trung trước Đại sứ quán Mỹ nhằm phản đối các quyết sách gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump như tăng cường trục xuất và siết chặt chính sách nhập cư, đề xuất cắt giảm biên chế liên bang, giảm ngân sách cho các trường đại học và tổ chức giáo dục…

Theo thống kê, đã có hơn 2.600 cuộc biểu tình diễn ra trên toàn thế giới liên quan đến phong trào No Kings, phản ánh tác động của xã hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi một quyết định tại Washington có thể dẫn đến các phản ứng trên phạm vi toàn cầu chỉ trong thời gian ngắn.

Giới phân tích cho rằng các cuộc biểu tình từ Mỹ nhanh chóng lan rộng sang châu Âu cho thấy sự liên kết mạnh mẽ giữa các phong trào xã hội dân sự quốc tế trong việc bảo vệ giá trị dân chủ và quyền con người. Từ Berlin đến London, tiếng nói No Kings không chỉ nhắm vào cá nhân ông Trump mà còn nhắm vào xu hướng tập trung quyền lực và suy giảm cơ chế kiểm soát quyền lực ở các nước phương Tây.