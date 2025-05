Phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên mạng viễn thông, Internet, mạng xã hội. Phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng, đăng tải phóng sự cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng; đề nghị doanh nghiệp viễn thông đồng loạt gửi tin nhắn tuyên truyền người dân. Năm 2024, lực lượng công an cả nước phát hiện, xử lý hơn 7.866 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 4.100 vụ lừa đảo trên không gian mạng). Kết quả đấu tranh góp phần ngăn chặn loại tội phạm này, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, Bộ Công an chỉ đạo toàn lực lượng bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 21/CT-TTg, thực hiện đồng bộ giải pháp từ phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp tội phạm.