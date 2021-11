Phòng ngừa suy mòn cho bệnh nhân ung thư

Your browser does not support the audio element.

Suy mòn ung thư diễn ra thế nào?

Khi cơ thể người bệnh không được cung cấp đủ dưỡng chất, quá trình suy mòn bắt đầu xảy ra với các dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn và giảm cân. Đây được gọi là giai đoạn "tiền suy mòn".

Nếu không được khắc phục kịp thời, cơ thể tiến dần đến giai đoạn "suy mòn", biểu hiện bởi tình trạng giảm cân nhanh, teo cơ, mất mỡ, rối loạn chuyển hóa toàn thân, suy giảm khả năng miễn dịch. Cuối cùng, người bệnh tiến tới giai đoạn suy kiệt. Lúc này cơ thể không thể đáp ứng với điều trị hoặc không chịu được tác dụng không mong muốn của các phương pháp điều trị, buộc phải ngừng trị liệu.

Dinh dưỡng phòng ngừa suy mòn

Nguyên tắc 1: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng để can thiệp kịp thời

Người bệnh cần được đánh giá dinh dưỡng để hỗ trợ kịp thời khi có một trong các biểu hiện:

- Sụt cân

- Chán ăn