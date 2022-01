Phòng khách sạn đắt nhất thế giới có giá bao nhiêu tiền một đêm?

3. One & Only Gorilla's Nest, Rwanda

Rwanda là vùng đất của hàng nghìn ngọn đồi và ở rìa Công viên Quốc gia Núi lửa chính là One & Only Gorilla's Nest, một khu nghỉ dưỡng hạng sang, nơi du khách có thể tản bộ và ngắm những con khỉ đột sống trong các khu rừng ở đây. One & Only Gorilla's Nest cũng có sân bay trực thăng riêng phục vụ những khách cao cấp. Chỉ có 21 phòng phòng độc lập được xây trên một khu đất xanh tươi, dưới những tán bạch đàn cao lớn. Hạng phòng Silverback Suite có hồ bơi riêng và hành lang rộng kết nối với nhà hàng và quán bar chính.

Giá cho một căn hạng trung ở đây được áp dụng từ tháng 1 năm 2022 dao động trong khoảng 6.000 đôla một đêm. Chi phí này đã bao gồm tất cả các bữa ăn và đồ uống, cũng như hai hoạt động trong khuôn viên, nhưng chi phí đi bộ xuyên rừng ngắm khỉ đột sẽ được tính riêng với giá 1.500 đôla/người.

4. Đảo Kokomo, Fiji