Phong độ đỉnh cao tuổi 42 của tài tử độc thân kín tiếng đời tư bậc nhất

Gong Yoo trong The Silent Sea (Biển tĩnh lặng)

Gong Yoo, tài tử sinh năm 1979 vừa trở lại với series phim The Silent Sea (Biển tĩnh lặng) trên Netflix, bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc ở thể loại khoa học viễn tưởng, du hành mặt trăng. Đây cũng là vai diễn nhiều thách thức và thu hút với Gong Yoo, một thể loại mới mà anh muốn chinh phục vào năm đánh dấu 20 sự nghiệp diễn viên. Vẻ ngoài nam tính, đời tư không scandal và khả năng chinh phục mọi loại vai diễn chính là lý do khiến Gong Yoo duy trì tên tuổi đỉnh cao trong nhiều năm.