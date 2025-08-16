Phong độ của Tổng thống Pháp

Cánh săn ảnh phát hiện vợ chồng ông bà Macron trên vùng biển gần Fort de Bregancon - pháo đài trung cổ tọa lạc trên hòn đảo ngoài khơi French Riviera, đông nam nước Pháp - vào ngày 14/8. Đây là nơi nghỉ dưỡng chính thức của tất cả thủ tướng Pháp kể từ năm 1968.

Ngày 16/8, Daily Mail tung loạt ảnh về kỳ nghỉ hè của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte trên biển.

Khác với hình ảnh mặc vest chỉn chu và nghiêm túc thường thấy, nguyên thủ quốc gia sinh năm 1977 chỉ mặc quần bơi màu đen, khoe vóc dáng rắn rỏi, với cơ bụng sáu múi.

Ông Macron có vẻ như tận hưởng từng giây phút trong kỳ nghỉ hiếm hoi. Ông cười tươi rạng rỡ trong mỗi khung hình, còn đùa giỡn với bạn bè và vệ sĩ. Nhà lãnh đạo nước Pháp còn cho thấy kỹ năng lái mô tô nước điêu luyện.

Theo Daily Mail, ông Macron đặc biệt yêu thích trò giải trí này. Ông thường được thấy lái xe lướt sóng trong những năm gần đây.