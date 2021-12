Phòng chống dịch, nhiều địa phương hủy chương trình chào năm mới 2022

Quảng Nam: Dừng dạ hội Hội An chào năm mới 2022

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đã phát sinh nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và chưa xác định nguồn lây, UBND TP Hội An thống nhất tạm dừng tổ chức các hoạt động Dạ hội Hội An chào năm mới vào đêm 31/12/2021 và sự kiện “Kết nối du lịch địa phương và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An năm 2022 vào sáng 1/1/2022".

TP Hội An hủy tổ chức dạ hội chào năm mới 2022.

Riêng các hoạt động đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kín, hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố, hoạt động trải nghiệm...đón khách tham quan phố cổ và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động bình thường để phục vụ du khách, nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đà Nẵng, Gia Lai không tổ chức bắn pháo hoa