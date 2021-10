Phong cách Y2K phủ sóng các MV triệu view của Kpop

Y2K hay còn gọi là phong cách thời trang của những năm 2000. Những món đồ phổ biến nhất của style Y2K phải kể đến là váy xếp ly màu hồng, chunky boots, denim... Và không khó để bắt gặp style này trong những MV Kpop đình đám thời gian gần đây.

You Can't Sit With Us - Sunmi

Sunmi xuất hiện trong MV You Can't Sit With Us với nhiều loại trang phục khác nhau mang hơi hướng Y2K từ denim-on-denim hay bộ những bandana đầy màu sắc. Đến bối cảnh MV cũng đã được "Y2K hoá" đơn cử là chiếc điện thoại blink blink hay Tivi retro.

Weekend - Taeyeon

Fan cũng nhanh chóng nhận ra Taeyeon đã mang style Y2K vào trong MV solo gần đây của cô nàng. MV đều lấy tông màu hồng pastel làm chủ đạo được phối theo phong cách những năm 2000.

Ngoài ra, mỹ nhân SNSD còn mix thêm một chiếc cài tóc hay khăn quấn đầu bằng nhung màu hồng đồng điệu.