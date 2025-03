Phong cách, triết lý làm đẹp Hàn Quốc đang ảnh hưởng toàn cầu

Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc đạt mức kỷ lục: 10,2 tỉ USD vào năm 2024. Với sự lan rộng của xu hướng làm đẹp Hàn Quốc trên toàn thế giới, những quốc gia có ngành công nghiệp làm đẹp mạnh như Ấn Độ và Hoa Kỳ đã trở thành thị trường béo bở.

Yepoda, một công ty có trụ sở tại Đức phát triển kinh doanh dựa trên các nguyên tắc làm đẹp của Hàn Quốc (ảnh: Yepoda)

Tại Ấn Độ, các thương hiệu K-beauty đã có chỗ đứng trên các nền tảng thương mại điện tử lớn như Tira, Nykaa và Amazon India. Còn tại Hoa Kỳ, các thương hiệu K-beauty đã giành được vị trí hàng đầu trong danh sách các sản phẩm làm đẹp bán chạy nhất của Amazon, với các thương hiệu như Goodai Global, có doanh số vượt qua 40 triệu USD và Dr. Althea giành được giải thưởng Thương hiệu bán chạy nhất của Amazon.

Trong sự phát triển toàn cầu này, các thương hiệu ở các quốc gia khác đã bắt đầu định vị mình là những người theo phong cách K-beauty. Một trong những thương hiệu như vậy là Yepoda, một công ty có trụ sở tại Đức được thành lập vào năm 2020. Mặc dù có nguồn gốc từ châu Âu, Yepoda nhấn mạnh các nguyên tắc K-beauty, phát triển và sản xuất sản phẩm hoàn toàn tại Hàn Quốc. "Chúng tôi muốn vượt ra ngoài việc chỉ bán sản phẩm chăm sóc da. Chúng tôi muốn mang triết lý và giá trị của K-beauty đến châu Âu", Van Bladel - một trong hai thành viên sáng lập thương hiệu - cho biết.

Yepoda đang tạo nên làn sóng mới khi sắp ra mắt tại các cửa hàng Sephora trên khắp châu Âu trong tháng 3 này. Sự kiện này diễn ra sau buổi ra mắt trực tuyến thành công tại Hoa Kỳ vào tháng 12/2024 và một loạt các sự kiện khác tại châu Âu. Sau khi doanh số tăng đột biến 130% vào năm 2024, Yepoda đang tăng cường sự tương tác của người tiêu dùng với các cửa hàng và cải tiến phát triển sản phẩm dựa trên thông tin thu thập được từ cộng đồng mạng xã hội của mình.

Một ví dụ khác là Erborian, thương hiệu Pháp - Hàn được thành lập vào năm 2007 bởi nhà khoa học Hàn Quốc Lee Ho-jung và chuyên gia làm đẹp người Pháp Katalin Berenyi. Thương hiệu này kết hợp sự đổi mới trong chăm sóc da của Hàn Quốc với mỹ phẩm Pháp, cung cấp các sản phẩm vừa đáp ứng sở thích của khách hàng, đồng thời đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Kem BB, công thức trang điểm Hàn Quốc (ảnh: Erborian)

Các thương hiệu của Hoa Kỳ cũng đã nắm bắt xu hướng này. Glow Recipe, một thuơng hiệu do các doanh nhân người mỹ gốc Hàn thành lập, đã kết hợp triết lý chăm sóc da của Hàn Quốc với chất chống oxy hóa từ trái cây, đang thu hút sự chú ý tại các nhà bán lẻ lớn của Hoa Kỳ như Sephora.

Tương tự, Peach & Lily, do chuyên gia thẩm mỹ người mỹ gốc Hàn Alicia Yoon đứng đầu, cung cấp các sản phẩm làm đẹp K-beauty phổ biến được tuyển chọn và dòng sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu, lấy cảm hứng từ các kỹ thuật chăm sóc da của Hàn Quốc.

Một thương hiệu khác có trụ sở tại Hoa Kỳ là Then I Met You do Charlotte Cho, đồng sáng lập nền tảng thương mại điện tử K-beauty Soko Glam phát triển. Thương hiệu này trở nên nổi tiếng khi ra mắt tại Sephora và nổi bật trong chiến dịch "Korean glass skin" của nhà bán lẻ này.

Mặt nạ giấy dạng thạch Watermelon Glow Jelly Mask lấy cảm hứng từ phong cách làm đẹp Hàn Quốc của Glow Recipe, ra mắt lại vào tháng 10/2024 nhân 10 năm thành lập (ảnh: Glow Recipe)

Sự hiện diện ngày càng tăng của các thương hiệu K-beauty phản ánh tầm ảnh hưởng của ngành K-beauty trên toàn thế giới. Khi CJ Olive Young, nhà bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc, chuẩn bị ra mắt chuỗi cửa hàng tại Hoa Kỳ trong năm nay, sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế của K-beauty sẽ trở nên gay gắt hơn.

Khi nhiều thương hiệu trên toàn thế giới áp dụng triết lý của K-beauty, dấu ấn của ngành công nghiệp K-beauty sẽ còn vươn xa hơn nữa trên toàn cầu.

Tuấn Huy (theo Koreaherald)