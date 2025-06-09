Phong cách quyền lực của bà Melania Trump

Bộ Âu phục quyền lực

Ngày 4/9, Đệ nhất phu nhân Mỹ tham gia cuộc họp với Lực lượng đặc nhiệm của Nhà Trắng về Giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có nhà sáng lập OpenAI Sam Altman và CEO Google Sundar Pichai.

Lần xuất hiện này đánh dấu sự trở lại của bà với đời sống công chúng sau hai tháng vắng bóng. Lần gần nhất bà tham gia sự kiện công khai trước đó là vào giữa tháng 7 tại Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ thế giới (FIFA Club World Cup) ở thành phố New York, Mỹ.

Bà Melania diện Âu phục sành điệu trong cuộc họp về AI. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp mới nhất, bà Melania mặc bộ Âu phục kẻ sọc dọc sáng màu bằng vải lanh, với hai hàng khuy, đến từ Max Mara - thương hiệu Italy được đệ nhất phu nhân nhiều lần tin dùng. Cựu người mẫu 55 tuổi kết hợp cùng áo thun trắng tinh, thắt lưng màu ngà và giày cao gót mũi nhọn. Tất cả tạo nên tổng thể thanh lịch, phóng khoáng lại không kém phần quyền lực, mạnh mẽ.