Phòng bão Matmo: Chủ tịch Hà Nội khuyến khích làm việc online vào thứ 2

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão trong đó cần tập trung: bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác.

Nhằm chủ động ứng phó với bão số 11, người đứng đầu chính quyền thành phố giao các xã phường theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (Matmo).

Các xã, phường được giao rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Đồng thời, UBND các xã phường phải chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn tại các khu vực sạt lở nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Giám đốc Công an Thành phố được yêu cầu: Rà soát triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, công trình trọng điểm, các khu dân cư có nguy cơ mất an toàn do thiên tai, sự cố; hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi bão đổ bộ và có mưa lớn xảy ra.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị có phương án phòng, chống úng ngập; chủ động tiêu nước đệm, hạ thấp mực nước hồ chứa, vận hành các công trình tiêu trên địa bàn đảm bảo phù hợp với từng vùng tiêu.