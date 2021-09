Phối hợp chuyển tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 hợp lý, giảm quá tải

Ông Nguyễn Trọng Khoa (thứ 2 từ phải qua) yêu cầu các bệnh viện cần phối hợp chuyển tầng tốt hơn

Thay mặt Tổ công tác Bộ Y tế, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đưa ra nhiều chỉ dẫn, đề xuất với BV Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Bình Thạnh số 1. Cụ thể, khâu sàng lọc tiếp nhận bệnh đầu vào cũng như chuyển lên tầng trên phải thực hiện tốt. F0 từ các khu thu dung ở nhà hay ở tầng 1 có oxy tụt, tuổi cao, bệnh nền... phải được chú ý đặc biệt.

Bệnh viện cũng nên xem xét tiến hành thường xuyên hội chẩn trực tuyến với khu thu dung tập trung ở phường, các cơ sở điều trị ở tầng 1, cố gắng thường xuyên cho người xuống tuyến dưới để phối hợp, hướng dẫn sàng lọc bệnh nhân và áp dụng các biện pháp chuyển bệnh hợp lý, tránh để nặng mới chuyển sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.