‘Phơi chữ’ giữa rốn lũ Lạng Sơn

Từ sáng 10/10, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT xã Hữu Lũng, nước đã rút cơ bản, trơ lại hàng đống bùn đất cùng sách vở ngổn ngang. Trước đó, trong bốn ngày qua, nhà trường chìm trong biển nước, có hôm nước sâu đến 3 mét nước, nhà trường bị cô lập hoàn toàn. Nắng lên, nước rút thì cũng là lúc 250 các bộ, chiến sỹ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 có mặt cùng các phương tiện để khắc phục hậu quả lũ lụt.
Ngoài việc dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường lớp, sân trường, kê dọn đồ đạc; Bộ đội cùng thầy cô giáo và các em học sinh còn mang “những con chữ” sách, vở ra phơi nắng rất khẩn trương, háo hức chờ ngày trở lại lớp học.
Thầy Hoàng Văn Lục, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Được sự hỗ trợ rất đắc lực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, chỉ sau một ngày cật lực lao động, thầy cô giáo và các em học sinh đã có thể yên tâm, nhà trường sẽ sớm hoạt động trở lại.