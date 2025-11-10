‘Phơi chữ’ giữa rốn lũ Lạng Sơn

11/10/2025 18:20

Khi nước lũ rút bớt, được sự giúp đỡ của các chiến sỹ Quân đội thuộc Quân khu 1, tỉnh Lạng Sơn, thầy và trò các trường học ở Hữu Lũng khẩn trương thu dọn bàn ghế, trường lớp học và lau, phơi sách vở để tiếp tục học tập.

Từ sáng 10/10, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT xã Hữu Lũng, nước đã rút cơ bản, trơ lại hàng đống bùn đất cùng sách vở ngổn ngang. Trước đó, trong bốn ngày qua, nhà trường chìm trong biển nước, có hôm nước sâu đến 3 mét nước, nhà trường bị cô lập hoàn toàn. Nắng lên, nước rút thì cũng là lúc 250 các bộ, chiến sỹ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 có mặt cùng các phương tiện để khắc phục hậu quả lũ lụt.

a.jpg
Các em học sinh vùng lũ Lạng Sơn thu gom sách vở để hong khô. Ảnh: ND
d.jpg
Trân quý sách vở trong dòng nước lũ. Ảnh: ND

Ngoài việc dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường lớp, sân trường, kê dọn đồ đạc; Bộ đội cùng thầy cô giáo và các em học sinh còn mang “những con chữ” sách, vở ra phơi nắng rất khẩn trương, háo hức chờ ngày trở lại lớp học.

b.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 12 cùng thầy cô, học sinh thu gom sách vở.
c.jpg
tp-b-3009.jpg
Những cuốn sách, vở được tập kết, phơi khô để tái sử dụng. Ảnh: Duy Chiến
tp-b2.jpg
tp-a-8549.jpg
Đồ dùng, sách vở đã được hong khô, lau chùi sạch sẽ sẵn sàng cho buổi học đầu tiên sau lũ. Ảnh: Duy Chiến.

Thầy Hoàng Văn Lục, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Được sự hỗ trợ rất đắc lực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, chỉ sau một ngày cật lực lao động, thầy cô giáo và các em học sinh đã có thể yên tâm, nhà trường sẽ sớm hoạt động trở lại.

b3.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Nhân Lý dọn dẹp đồ đạc cho các em học sinh ở "rốn lũ" xã Yên Bình. Ảnh: Duy Chiến.
tp-b4.jpg
Vệ sinh sạch sẽ Trường mầm non Yên Bình. Ảnh: Duy Chiến.
tp-b6.jpg
tp-b5.jpg
Giường, đệm của học sinh nội trú cũng được tổng vệ sinh. Ảnh: Duy Chiến
tp-b7.jpg
Quần áo, trang phục của các em học sinh vùng lũ Lạng Sơn cũng được hong khô, khắc phục sau cơn lũ lịch sử. Ảnh: Duy Chiến.
