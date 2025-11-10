‘Phơi chữ’ giữa rốn lũ Lạng Sơn

Từ sáng 10/10, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT xã Hữu Lũng, nước đã rút cơ bản, trơ lại hàng đống bùn đất cùng sách vở ngổn ngang. Trước đó, trong bốn ngày qua, nhà trường chìm trong biển nước, có hôm nước sâu đến 3 mét nước, nhà trường bị cô lập hoàn toàn. Nắng lên, nước rút thì cũng là lúc 250 các bộ, chiến sỹ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 có mặt cùng các phương tiện để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Các em học sinh vùng lũ Lạng Sơn thu gom sách vở để hong khô. Ảnh: ND

Trân quý sách vở trong dòng nước lũ. Ảnh: ND

Ngoài việc dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường lớp, sân trường, kê dọn đồ đạc; Bộ đội cùng thầy cô giáo và các em học sinh còn mang “những con chữ” sách, vở ra phơi nắng rất khẩn trương, háo hức chờ ngày trở lại lớp học.