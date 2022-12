Phối 5 kiểu quần dài với áo blazer để thêm sành điệu

Quần màu be

Quần màu be được ưa chuộng từ mùa hè cho tới tận bây giờ. Kiểu quần này trẻ trung, nhưng cũng không kém phần trang nhã. Khi kết hợp quần màu be với áo blazer, tổng thể trang phục của bạn sẽ ghi điểm tinh tế. Gần như mọi kiểu blazer đều phù hợp để mix cùng quần màu be. Tuy nhiên, công thức đơn giản, dễ mặc nhất là combo blazer đen và quần màu be đầy thanh lịch, nhã nhặn. Để không làm giảm vẻ tinh tế của outfit, các nàng nên chọn túi xách và giày dép mang tông màu trung tính để hoàn thiện trang phục.

Quần kẻ