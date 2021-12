'Phố trong làng' tập 23: Tiến bị mời lên công an xã làm việc

Your browser does not support the video tag.

Trong tập 23 Phố trong làng lên sóng tối 10/12, Tiến - con trai ông Quyền (NSƯT Đức Khuê) bị mời lên công an xã làm việc vì có liên quan tới vụ trộm từ đường dòng họ Vũ. Tuy nhiên, Tiến vẫn chối quanh co rằng, mình không làm gì sai.