'Phố trong làng' tập 1, Nam công an bị gái xinh 'đá' trước ngày chuyển công tác

Phố trong làng xoay quanh cuộc sống của những người dân ở xã Tân Xuân – một xã không lớn nhưng lại bị ảnh hưởng nhiều bởi sự phát triển, hiện đại hoá. Làng quê yên bình ngày nào bỗng trở nên “có giá” nhờ đất, nhiều gia đình bỏ bê công việc, lao vào cờ bạc, đàn đúm… tệ nạn cũng từ đó nhiều lên, tỷ lệ thuận với số hộ dân đang mắc chứng “ngộ độc tiền”.