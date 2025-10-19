Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường an ninh, bảo mật trong thanh toán số

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã nhấn mạnh tại sự kiện Sóng Festival, một hoạt động chính trong chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam 2025 diễn ra tối 18/10, do Báo Tiền Phong và CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đồng tổ chức.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng và các bên liên quan tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số, nhanh chóng phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, tăng cường kết nối với quốc tế; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số; tăng cường tuyên truyền, lan tỏa kiến thức và kỹ năng thanh toán số.

“Đây không chỉ là lễ hội sôi động dành cho giới trẻ, mà còn là diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân dân thấy được thành tựu quan trọng của ngành ngân hàng, ngành tài chính trong quá trình chuyển đổi số quốc gia”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.