Phó Thủ tướng: Tập trung toàn bộ người lang thang ở TP.HCM trong 23/8

"Chiến dịch này không được phép thất bại. Đồng chí nào không làm được, do thiếu trách nhiệm hay không đủ năng lực, thì dứt khoát đứng sang một bên", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, quán triệt tinh thần trong buổi làm việc với UBND quận 4 sáng 23/8.



Hôm nay là ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó".



"Chủ tịch phường là chỉ huy trưởng trong trận đánh này"



Trao đổi tại cuộc họp, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhận định thời gian qua, thành phố thực hiện giãn cách chưa nghiêm, để nhân dân đi lại quá nhiều, quá đông, làm tăng F0. Lần này, thành phố sẽ làm quyết liệt để kiểm soát được F0, thực hiện nghiêm việc siết chặt giãn cách theo Chỉ thị 16.



Thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ quan ngại tại một số địa bàn, chủ tịch UBND phường còn lúng túng trong quá trình điều hành lực lượng.



"Chỉ huy trưởng của trận đánh này là lãnh đạo phường, xã phải chỉ huy chặt chẽ, phát huy được năng lực của tất cả lực lượng được tăng cường", thượng tướng nhấn mạnh. Ông đề nghị chủ tịch quận cần kiểm tra để đảm bảo phát huy tốt nhất lực lượng tăng cường, nếu không sẽ rất lãng phí.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Thuận Thắng



Cùng quan điểm, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng cho rằng chủ tịch phường phải cam kết với quận, quận cam kết với thành phố thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.



"Tôi sẽ không gọi các đồng chí là chủ tịch quận, phường nữa mà gọi các đồng chí là chỉ huy trưởng", ông nói.



Đánh giá ngày đầu triển khai giãn cách, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết quan sát các chốt kiểm soát của thành phố và quận, huyện, phường, xã cho thấy người dân chấp hành tốt. Một số chốt bị dồn lại do lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường.



Trung tướng Ngọc cũng lưu ý các địa phương phải tính nhân khẩu dựa trên dữ liệu của công an. Ví dụ, quận 4 có 207.703 nhân khẩu (theo dữ liệu công an) chứ không phải hơn 176.000 người như báo cáo của quận. "Chỉ cần thiếu một nhóm người nào mà không may nhóm đó rơi vào người nhiễm bệnh là không kiểm soát được hết", ông chỉ ra vấn đề.