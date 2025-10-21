Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nói về 'cơ hội vàng' cho Việt Nam

Ngày 21-10 tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 với chủ đề: ﻿Chuyển đổi số: Nhanh hơn-hiệu quả hơn-gần dân hơn.

Đánh giá cao và tâm đắc với chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc lấy tốc độ là yếu tố quyết định, lấy hiệu quả là đích đến và lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực.

"Chủ đề được chọn rất trúng và đúng trong thời điểm này" - Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: MINH SƠN

Đưa chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS), đưa chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.