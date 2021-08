Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: 'Sức khoẻ công nhân là tài sản quý nhất của DN'

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nghe lãnh đạo doanh nghiệp giới thiệu về túi thuốc an sinh mà công ty chuẩn bị cho các F0 tự điều trị. (Ảnh VGP/Đức Tuân)

Ngày 26/8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến kiểm tra các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.HCM về tình hình sản xuất, lưu thông hàng hóa; kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, với số lượng công nhân làm việc chỉ còn 30 - 50% so với bình thường.

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đại diện Công ty Pepperl+Fuchs cho biết, doanh nghiệp đã thực hiện sản xuất theo phương thức “3 tại chỗ” từ ngày 12/7 với 206 công nhân trong số 879 lao động của công ty.

Mỗi ngày công ty lo 3 bữa ăn cho người lao động, trong đó bữa trưa, chiều trị giá 30.000 đồng/suất/người. Một tuần công ty xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người lao động 2 lần. Công ty trả lương 175% cho những công nhân thực hiện "3 tại chỗ".

Đại diện Cholimex, công ty có hơn 900 lao động làm việc tại chỗ cho biết, do số công nhận làm việc giảm, dẫn đến sản lượng hiện chỉ bằng 70% so với bình thường. Tuy nhiên, công ty đã duy trì sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ” hơn 40 ngày qua. Mặc dù chi phí tăng cao do phải lo ăn ở tại chỗ, tiền phụ cấp cho công nhân, tiền xét nghiệm, công ty vẫn phải tiếp tục hoạt động để giữ bạn hàng, giữ thị trường, giữ chân người lao động.