Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về đất đai

Chỉ đạo trên được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành tài nguyên và môi trường sáng 31/12.

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua. Đây là quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng, làm cơ sở để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Khương Trung).

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị trong năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm, chuẩn bị bảo đảm chất lượng Đề án tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai để trình Bộ Chính trị và Trung ương theo đúng tiến độ. Đồng thời xây dựng hoàn chỉnh đề án sửa đổi Luật Đất đai dự kiến trình Quốc hội trong năm 2022.