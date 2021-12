Phó Thủ tướng: Bão Rai cường độ rất mạnh, không được chủ quan!

Your browser does not support the audio element.

Ông Hoài lưu ý thêm, cơn bão muộn bất thường vào cuối năm với diễn biến phức tạp và khó lường phụ thuộc nhiều vào các hình thái thời tiết xảy ra. Vì vậy, Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT đã chủ động triển khai xây dựng 3 phương án ứng phó với các kịch bản diễn biến của cơn bão.

Theo ông Hoài, vào thời điểm cuối năm, thường là mùa an toàn cho việc đánh bắt cá, nên ngư dân nhiều khi vẫn sẵn sàng ra khơi mặc dù có cảnh báo trước, Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT đã tăng cường chỉ đạo ứng phó trên biển và chỉ đạo quyết liệt tới các địa phương.

"Các phương án tính toán kiểm đếm đến từng tàu thuyền đánh bắt hải sản đến tàu hàng, khu neo đậu. Các phương án điều hành hồ chứa trước tình huống các hồ chứa đã tích đủ nước cũng được điều hành và chỉ đạo quyết liệt, mọi phương án kịch bản đều đã được Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT chuẩn bị sẵn sàng để tránh tình trạng xả lũ bị động, dẫn để ngập lụt khu vực hạ du", ông Hoài nói.

Ông Trần Quang Hoài phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cơn bão Rai khi vào Biển Đông được dự báo có cường độ rất mạnh, do đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đặc biệt lưu ý tới việc an toàn của các tàu thuyền hoạt động trên biển. Ông đề nghị, các địa phương cần kêu gọi các tàu vào nơi tránh trú an toàn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Quảng Ngãi được dự báo là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của trực tiếp của bão Rai. Chính vì vậy, tỉnh này đã chủ động lên phương án ứng phó từ sớm; tất cả tàu thuyền do tỉnh quản lý đã nắm được thông tin về cơn bão này và đã vào nơi tránh trú an toàn, còn số ít cũng đang trên đường vào nơi tránh trú.

"Huyện đảo Lý Sơn được dự báo bão Rai sẽ đổ bộ vào, chính vì vậy, chúng tôi đã chỉ đạo huyện chuẩn bị phương án ứng phó từ sớm. Tất cả tàu thuyền do huyện đảo Lý Sơn quản lý đã vào nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, các lồng bè nuôi trồng thủy sản của huyện đảo này cũng đã được có phương án bảo vệ an toàn. Huyện đảo Lý Sơn cũng đã có phương án di dời khoảng 250 hộ dân đến khu vực an toàn, công việc này sẽ hoàn thành trong chiều nay hoặc chậm nhất là trước 12h ngày 18/12", ông Hiền nói.