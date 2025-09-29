Phó Thống đốc NHNN làm Chủ tịch Hội đồng xây dựng hạn mức nhập khẩu vàng

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua, bán vàng miếng và xuất khẩu, nhập khẩu vàng theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Thông tư này áp dụng với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh vàng trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, việc xây dựng, điều chỉnh tổng hạn mức hàng năm cho hoạt động xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu căn cứ theo tình hình kinh tế vĩ mô, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước. Vì vậy, dự thảo Thông tư quy định thành lập Hội đồng xây dựng hạn mức bao gồm các đơn vị chức năng trong NHNN nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch.

Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng do Phó Thống đốc NHNN phụ trách công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng làm chủ tịch; các thành viên là thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc NHNN: Cục Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tài chính, tiền tệ, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng.