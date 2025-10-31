Phố Tây TPHCM biến thành 'vương quốc ma quái' trong đêm Halloween

Nguyễn Huế| 31/10/2025 08:23

Tối 30/10, hàng nghìn người dân và du khách TPHCM đổ về phố Bùi Viện hóa trang thành ma quỷ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, rực rỡ sắc màu.

Tối 30/10, phố Bùi Viện (TPHCM) nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu khi hàng nghìn người dân và du khách hóa trang đón Halloween
Do vào ngày thường, không hoạt động phố đi bộ, xe cộ vẫn được lưu thông, khu phố thêm chật kín và náo nhiệt
Nhiều người trẻ hóa trang thành ma quỷ, xác sống, nhân vật kinh dị. Hình ảnh này mỗi năm lại xuất hiện một lần vào dịp cuối tháng 10 ở những khu vực có nhiều du khách nước ngoài tụ tập ăn uống
Minh Tuấn và Ly cho biết, dịp này năm nào họ cũng ra Bùi Viện vì không khí luôn sôi động, nhiều màu sắc. Cả hai tranh thủ ghi lại nhiều khoảnh khắc, vừa lưu giữ kỷ niệm, vừa hòa mình vào không khí Halloween náo nhiệt giữa trung tâm thành phố.
Các quán bar, cửa hàng dọc phố đều được trang trí với nhiều bí ngô, mạng nhện, đầu lâu, xác ướp… tạo nên khung cảnh rùng rợn nhưng không kém phần vui nhộn
Gia đình chị My (phường Bình Thạnh) cùng nhau hóa trang với mũ phù thủy, áo choàng và tự chuẩn bị đèn để thực hiện bộ ảnh nhân dịp lễ hội Halloween
Một em nhỏ xách bí ngô trong bộ trang phục ma quái, thu hút ánh nhìn của mọi người trên phố Bùi Viện
Không chỉ người Việt, du khách nước ngoài cũng hòa vào dòng người, cùng chụp ảnh, nhảy múa và tận hưởng không khí náo nhiệt
Halloween diễn ra vào đêm cuối cùng tháng 10. Theo văn hóa phương Tây, lễ hội này nối tiếp Lễ Các Thánh (1/11) và Lễ Linh Hồn (2/11), xuất phát từ niềm tin về sự giao thoa giữa người sống và linh hồn, đồng thời là cơ hội để mọi người sáng tạo trang phục, trang trí và tận hưởng không khí lễ hội sôi động.

