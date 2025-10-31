Phố Tây TPHCM biến thành 'vương quốc ma quái' trong đêm Halloween

Không chỉ người Việt, du khách nước ngoài cũng hòa vào dòng người, cùng chụp ảnh, nhảy múa và tận hưởng không khí náo nhiệt

Halloween diễn ra vào đêm cuối cùng tháng 10. Theo văn hóa phương Tây, lễ hội này nối tiếp Lễ Các Thánh (1/11) và Lễ Linh Hồn (2/11), xuất phát từ niềm tin về sự giao thoa giữa người sống và linh hồn, đồng thời là cơ hội để mọi người sáng tạo trang phục, trang trí và tận hưởng không khí lễ hội sôi động.