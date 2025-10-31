Phố Tây TPHCM biến thành 'vương quốc ma quái' trong đêm Halloween
Nguyễn Huế|31/10/2025 08:23
Tối 30/10, hàng nghìn người dân và du khách TPHCM đổ về phố Bùi Viện hóa trang thành ma quỷ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, rực rỡ sắc màu.
Các quán bar, cửa hàng dọc phố đều được trang trí với nhiều bí ngô, mạng nhện, đầu lâu, xác ướp… tạo nên khung cảnh rùng rợn nhưng không kém phần vui nhộn
Halloween diễn ra vào đêm cuối cùng tháng 10. Theo văn hóa phương Tây, lễ hội này nối tiếp Lễ Các Thánh (1/11) và Lễ Linh Hồn (2/11), xuất phát từ niềm tin về sự giao thoa giữa người sống và linh hồn, đồng thời là cơ hội để mọi người sáng tạo trang phục, trang trí và tận hưởng không khí lễ hội sôi động.