Phố lồng đèn tại TP.HCM rực rỡ sắc màu, người dân nô nức check-in Trung thu sớm

Từ ngày 24-9, phố lồng đèn chính thức khai hội với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc phục vụ người đến mua sắm, tham quan.

Chương trình “Phố lồng đèn phường Chợ Lớn 2025” được UBND phường Chợ Lớn tổ chức, diễn ra từ ngày 24-9 đến hết ngày 6-10. Trong thời gian này, nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc sẽ được tổ chức như: biểu diễn văn nghệ, múa lân sư rồng, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa,... mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đậm đà bản sắc truyền thống.