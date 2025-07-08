Phó giám đốc thuộc BQL Khu Kinh tế Quảng Ninh gây tai nạn liên hoàn, nồng độ cồn vượt mức kịch khung

Ngày 7-8, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh xác nhận ông Lương Tiến Cường, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh) có liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vào chiều 6-8.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh người dân cung cấp)

Hiện, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu ông Lương Tiến Cường làm báo cáo cụ thể liên quan đến vụ việc trên và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an để có hình thức xử lý phù hợp.