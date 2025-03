Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ huy cứu hộ vụ xe khách rơi xuống đèo Bảo Lộc

Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Như PLO đã đưa tin, vào lúc 17h30 ngày 30-3, tại Km102+100 Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai (đèo Bảo Lộc), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe khách 50H-323.65, do tài xế Nguyễn Văn Lan (44 tuổi, trú tại Đồng Xoài, Bình Phước) điều khiển, di chuyển theo hướng Đà Lạt – TP.HCM, đã va chạm với phần đuôi xe tải 60H-153.46 do anh Nguyễn Trung Hiếu (48 tuổi, trú tại An Hiệp, Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, xe khách mất lái, lao sang phần đường bên trái và rơi xuống vực. Cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách không làm chủ tốc độ. Theo lời khai của tài xế Nguyễn Văn Lan, xe đã bị mất phanh trước khi xảy ra tai nạn.

Chiếc xe khách này thuộc một công ty vận tải ở Bình Phước và đang chở 36 hành khách vào thời điểm gặp nạn.