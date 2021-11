Phó Giám đốc Công an An Giang làm Giám đốc Công an Sóc Trăng

Your browser does not support the audio element.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (SN 1965, quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an).

Đồng thời, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol (SN 1971, quê huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.