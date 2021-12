Phó Giám đốc CDC TPHCM: Việt Á bị loại ngay từ đầu vì giá thành cao

Your browser does not support the audio element.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM chiều 20/12, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khẳng định, đơn vị này không dùng bất kỳ thiết bị, vật tư y tế nào của Công ty Việt Á.

"TPHCM có nhiều cơ quan y tế cùng bệnh viện khác. Tuy nhiên, còn đối với HCDC, chúng tôi không sử dụng các loại kit test hay vật tư y tế nào", ông Nguyễn Hồng Tâm khẳng định.