Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội làm giả bệnh án cho tội phạm

Bảo Khánh| 07/10/2025 08:49

VKSND tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội vì liên quan đến hành vi làm giả bệnh án, giúp một số đối tượng trốn thi hành án tù.

Ngày 6/10, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn và nhiều đồng phạm về tội “Giả mạo trong công tác”, liên quan đến việc “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” để đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù.

d57d852e17839dddc492.jpg
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh

Cụ thể, các bị can gồm: Hoàng Văn Huấn (SN 1967, phường Tây Hồ, Hà Nội, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội), Lã Đức Mạnh (SN 1995, thôn My Dương, xã Thanh Oai, Hà Nội) bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự;

9 bị can khác cùng bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Trọng Toàn (SN 1991, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Văn Phúc (SN 1994, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Thị Nga (SN 1980, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị The (SN 1966, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh); Lương Tiến Tùng (SN 1991, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Trần Văn Tâm (SN 1988, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh); Đỗ Vĩnh Long (SN 1992, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Thị Hằng (SN 1985, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) và Đỗ Quốc Thịnh (SN 1984, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

4d0a5e59ccf446aa1fe5.jpg
Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Ninh hỏi cung bị can Hoàng Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Văn Huấn, Lã Đức Mạnh có hành vi làm giả bệnh án lao phổi cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn để các đối tượng này sử dụng vào việc hoãn thi hành án phạt tù. Với lý do lao phổi độ 4, kháng thuốc, nguy hiểm đến tính mạng (bệnh nặng).

Thực tế, nhiều đối tượng đã sử dụng bệnh án lao phổi của Bệnh viện Phổi Hà Nội do Hoàng Văn Thuấn và Lã Đức Mạnh làm giả nêu trên để làm thủ tục tạm hoãn thi hành án phạt tù.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và “Giả mạo trong công tác” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/khoi-to-pho-giam-doc-benh-vien-phoi-ha-noi-lam-gia-benh-an-2449759.html
