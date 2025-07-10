Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội làm giả bệnh án cho tội phạm

9 bị can khác cùng bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Trọng Toàn (SN 1991, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Văn Phúc (SN 1994, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Thị Nga (SN 1980, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị The (SN 1966, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh); Lương Tiến Tùng (SN 1991, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Trần Văn Tâm (SN 1988, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh); Đỗ Vĩnh Long (SN 1992, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Thị Hằng (SN 1985, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) và Đỗ Quốc Thịnh (SN 1984, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Văn Huấn, Lã Đức Mạnh có hành vi làm giả bệnh án lao phổi cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn để các đối tượng này sử dụng vào việc hoãn thi hành án phạt tù. Với lý do lao phổi độ 4, kháng thuốc, nguy hiểm đến tính mạng (bệnh nặng).

Thực tế, nhiều đối tượng đã sử dụng bệnh án lao phổi của Bệnh viện Phổi Hà Nội do Hoàng Văn Thuấn và Lã Đức Mạnh làm giả nêu trên để làm thủ tục tạm hoãn thi hành án phạt tù.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và “Giả mạo trong công tác” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội để điều tra theo quy định của pháp luật.