Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bị gán ghép hình ảnh trên TikTok

Với nội dung gán ghép, sai sự thật trên, tài khoản TikTok trên đã thu hút tới 29.000 lượt thích với hơn 8.000 bình luận, 3.600 tài khoản khác chia sẻ.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai khẳng định ông chưa bao giờ phát ngôn như nội dung như tài khoản TikTok nói trên gán ghép.