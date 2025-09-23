Phố cổ ở Việt Nam dẫn đầu danh sách trung tâm lịch sử đẹp nhất châu Á

Danh sách được công bố hồi đầu tháng 9 của Tourlane được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: không gian đi bộ, niên đại hình thành, chi phí tham quan và độ phổ biến trên mạng xã hội.

Ảnh: Danang Tourism

Hội An (TP Đà Nẵng) đứng đầu danh sách châu Á nhờ kiến ​​trúc thế kỷ 16 được bảo tồn tốt, giá vé vào cửa phải chăng và không gian đi bộ thuận tiện.